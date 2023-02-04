Capito ilk kez konuştu: "Başından beri iki ya da üç yıl görevde kalmayı planlamıştım"

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2020 sezonunun sonunda Williams takım patronu olarak göreve başlayan Capito, takımın puan mücadelesine dönebildiği iki sezonun ardından takımdan ayrıldı.

Sonrasında başka bir takımla anlaşmayan Capito'nun ani ayrılığının dikkat çektiğini söylemek mümkün, ancak kendisi sadece yorulduğunu söylüyor.

AutoBild'e konuşan Capito, "Dışarıdan bakınca elbette bu konuda fikir sahibi olamıyorsunuz ama göreve başlarken ya iki, ya da üç yıl devam edeceğimi söylemiştim."

"Ancak bu zaman diliminde çok fazla yarış var, dolayısıyla işler yorucu bir hal alabiliyor. Takımı tekrar zirveye taşımak iki ya da üç yıldan daha uzun sürüyor."

Yine de önce basit bir temel atmanız gerektiğine inanıyorum, sonrasında yapacağınız her şeyi bu temelin üstüne kurabilirsiniz."

"Bu temelin kurulduğuna ikna olduğum için yönetim kuruluyla konuştum ve onlara 'artık uzun vadede görevde kalacak birine sahip olmaları gerektiğini' söyledim." dedi.

Capito'nun ayrılığının ardından bir arayış sürecine giren Williams'ın tercihi, eski Mercedes baş stratejisti James Vowles oldu.

Vowles, ilk kez takım patronluğu gibi büyük bir rolde bulunacak.

Pek çok kişinin aksine Vowles'un doğru tercih olduğunu düşünen Capito, "James ile yakından çalışma fırsatı buldum; kendisi çok yetenekli biri ve iyi bir insan, onu çok seviyorum."

"Elbette kendisini arayıp tebrik ettim." dedi.