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Formula 1 / Son dakika

Capito, hâlâ Claire ve Head'le iletişimde

Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Betim Aker

Hâlâ Williams ailesiyle iletişimini sürdüren Jost Capito, aralarında seçili medyanın bulunduğu basın toplantısında Motorsport.com'un bazı sorularını cevaplandırdı.

Capito, hâlâ Claire ve Head'le iletişimde

Daha önce Volkswagen'in motor sporları departmanını yöneten ve kısa bir süreliğine McLaren'a çalışan Jost Capito, geçtiğimiz sezon Williams'ın yeni CEO'su olmuştu.

Motorsport'un da aralarında bulunduğu seçili basın kuruluşlarına konuşan Capito, Claire Williams ve Patrick Head'le hâlâ iletişim içinde olup olmadığı sorusuna, ‘’İkisiyle de iletişim içindeyim. Claire’i birkaç yıldır tanıyorum. Patrick’i ise uzun süredir tanıyorum.’’

Normal şekilde konuştuklarını belirten Capito şunları ekledi: ‘’İkisiyle de çok iyi ilişkim var.’’

Williams’ın ona ne kadar uyumlu olduğu sorulduğunda ise şunları söyledi: ‘’Neyi korumalıyız ve neden? diye sordum. Williams’takilerin %99’u ise: ‘aile hissini, çalışanlara karşı sergilenen tutumu, çalışanların kendi arasındaki tutumunu ve bir arada çalışma şeklimizi’ dedi.”

"Bunu düşünüyorum ve açıkçası bunu herkesten duymak beni çok mutlu etti çünkü bu, benim yönetim şeklim. Bir aile olarak çalışmalısınız. Elbette bu, hep mutlu zamanlar geçireceğiniz anlamına gelmiyor.’’

‘’Herkes yaptığınız her işe karşı saygı duyuyor. Bu çok önemli. Aynı zamanda destekleyici olmak da önemli. Biri, bir hata yaptığında o kişiye destek çıkıyor ve suçlamıyor.’’

Williams’ın geçirdiği son birkaç yıl sonrasında takımın aile ruhunun yıkılmadığını da söyleyen Capito şunları ekledi: ‘’Bu, Williams’ta çok güçlü ve kötü zamanlar bile buna hasar veremez. Bu benim bir temel oluşturmam ve takımı işbirlikçi yönetim şekline geri dönmem için harika bir yer. Burada gördüğüm şey, bir sürü yetenek. Burası, genç, istekli yetenekli mühendisler ve  mekanikerlerle, 30 yıldır burada olanların harika bir karışımı gibi. Hep birlikte çok iyi çalışıyorlar.’’

Sprint yarışlarında ‘test gridi’ fikrini destekleyip desteklemeyeceği ve formatın onun için yeterli olup olmadığı sorulduğunda Capito şunları söyledi: ‘’Formula 1'in sporun en üst noktası olduğuna inanıyorum.’’

‘’[F1] Çekici olmalı çünkü bu çekici bir spor, kumar değil. Bu yüzden test gride karşıyım.’’

‘’Kurallar hakkında konuşursak, spor için en iyisinin ne olacağı hakkında konuşmalıyım, çünkü ancak böylelikle takımlar gelişebilir ve doğru yolu bulabilir. Eğer Formula 1’in seviyesi düşerse, dahil olan herkesin de değeri düşer.’’

‘’Takımlar olarak tartıştığımız zaman, spor için neyin en iyi olduğunu konuşuyoruz ve takım için en iyi kurallara karar vermeden, spor için en iyi olana karar veriyoruz.’’

‘’Eğer bu kurallarla birileri yıllarca domine ederse, en iyi oldukları içindir. Bir kere Volkswagen’la rallideyken, başarılı olduğumuz dönemlerde Jean Todt geldi ve bana ‘Jost, çok fazla kazanıyorsun’ dedi. Ben de ona, ‘Gidip başkalarına daha çok kaybettiklerini söyle’ dedim. En iyi iş çıkaranları suçlamamalısınız. Motor sporlarında, özellikle Formula 1’de bir performans dengesi veya yapay bir rekabet olmak zorunda değil.’’

‘’Formula 1’in saf bir spor olmasını seviyorum. Bene yapay eklemeler yapılmadan da saf bir spor olarak kalmalı, çünkü bence taraftarlar bunu görmek istiyor.’’

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