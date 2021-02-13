Capito: "Günümüzde bağımsız bir ekibin hayatta kalması imkansız"

Uzun süre Volkswagen'de görev alan ve 2016'da McLaren'da kısa bir süreliğine CEO'luk rolünü üstlenen Jos Capito, geçen yılın sonunda Williams'ın yeni CEO'su olmuştu.

SpeedWeek'e konuşan Capito, otomotiv endüstrisi, motor sporları ve Formula 1'in gelişimine yönelik görüşlerinden bahsetti.

Capito, “Artık bağımsız bir ekibin Formula 1'de hayatta kalması ve rekabetçi olması çok zor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Takımların bütçesini belirleme konusunda önemli bir adım attık. Bana göre şu anda Formula 1 ile ilgili temel sorun, bağımsız motor tedarikçilerinin olmaması."

"Kurallar o kadar karmaşık ve motorun maliyeti o kadar yüksek ki hiç kimse spora katılmayı göze alamıyor. Bağımsız bir üreticinin spora girebilmesi için kuralların yeniden yazılması gerekiyor."

"Elektrik motoruyla çalışabilen her şeyin bunu kullanması gerekiyor. Kamyonlar gibi elektrikle çalışamayan şeyler de hidrojenle çalışmalı."

"Aynı şey motor sporları için de geçerli. Sanal yarışlar yapılıyor ve zaten bağımsız bir spor haline geldiler. Sanal sporlar çeşitlendirici ve geleceğe yönelik. Çocuklar ve gençler pistteki mücadeleyi seviyorlarsa sanal yarışların ötesine geçecekler. Araçları gerçek bir piste görme ve duyma arzusu hissedecekler."

"Bu, yeni partnerlere ve sponsorlara erişmemizi sağlayacak." dedi.