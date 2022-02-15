Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak Sonraki / Williams, 2022 F1 aracında Senna logosuna yer vermeyecek
Formula 1 / Williams lansmanı Haberler

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"

Williams CEO'su ve takım patronu Jost Capito, 2022 araçları yeni FW44'ün lansmanında konuştu ve aracın görünümünün, "gridin önünde yer alma hırslarını somutlaştırdığını" söyledi.

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"
Ekleyen:
Haberi dinle

Williams Formula 1 takımı, salı günü gerçekleştirdiği lansman etkinliğiyle beraber 2022 aracı FW44'ü tanıttı.

Williams'ın örtüsünü kaldırdığı FW44 bir konsept aracına benziyor, bu nedenle takım gerçek araçtan ziyade renk düzenini tanıtmış gibi görünüyor.

İngiliz ekip, artık koyu lacivert, mavi ve kırmızı renklerinden oluşan farklı bir renk düzeni ile gridde yer alacak.

Takım patronu Jost Capito, "Williams Racing, ikonik bir Formula 1 takımı olarak büyük bir güç ve gelişmişlik gösterdi." 

"2022 aracının yeni görünümü, çalışanların, sürücülerin ve taraftarların defalarca gösterdiği bu özellikleri mükemmel bir şekilde yansıtıyor."

"Sporda yeni bir döneme girerken, FW44'de, bizi biz yapan zamansız kalitemizin yanı sıra geleceğe olan geçişimizi de vurguluyor."

"Geçtiğimiz sezon, takım olarak, podyumun yanı sıra hak edilmiş puanlar alarak böylesine güçlü gelişmeler göstermekten mutlu ve gururluyduk."

"İleriye dönük olarak bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz ve FW44 de, gridin önüne geri dönme hırsımızı mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor."

"Alex ve Nicholas'ın liderliğinde bu ilerlemeye tanık olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak
Önceki haber

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak
Sonraki haber

Williams, 2022 F1 aracında Senna logosuna yer vermeyecek

Williams, 2022 F1 aracında Senna logosuna yer vermeyecek
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Albon: "Barselona testinde rekabetçi bir paketimiz olduğundan emin olacağız" Williams lansmanı
Formula 1

Albon: "Barselona testinde rekabetçi bir paketimiz olduğundan emin olacağız"

Egginton: "2022, potansiyel olarak ödüllendirici olsa da risk taşıyor" AlphaTauri lansman
Formula 1

Egginton: "2022, potansiyel olarak ödüllendirici olsa da risk taşıyor"

De Vries: "Formula E'yi Formula 1 ile kıyaslamak haksızlık"
Formula E

De Vries: "Formula E'yi Formula 1 ile kıyaslamak haksızlık"

Son Haberler

Williams neden renk düzenini gerçek FW44 ile birlikte tanıtmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Williams neden renk düzenini gerçek FW44 ile birlikte tanıtmadığını açıkladı

Williams, FW44'ü ilk kez piste çıkardı!
Formula 1 Formula 1

Williams, FW44'ü ilk kez piste çıkardı!

Albon: "Barselona testinde rekabetçi bir paketimiz olduğundan emin olacağız"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Barselona testinde rekabetçi bir paketimiz olduğundan emin olacağız"

Williams, 2022 F1 aracında Senna logosuna yer vermeyecek
Formula 1 Formula 1

Williams, 2022 F1 aracında Senna logosuna yer vermeyecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.