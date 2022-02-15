Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"

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Williams Formula 1 takımı, salı günü gerçekleştirdiği lansman etkinliğiyle beraber 2022 aracı FW44'ü tanıttı.

Williams'ın örtüsünü kaldırdığı FW44 bir konsept aracına benziyor, bu nedenle takım gerçek araçtan ziyade renk düzenini tanıtmış gibi görünüyor.

İngiliz ekip, artık koyu lacivert, mavi ve kırmızı renklerinden oluşan farklı bir renk düzeni ile gridde yer alacak.

Takım patronu Jost Capito, "Williams Racing, ikonik bir Formula 1 takımı olarak büyük bir güç ve gelişmişlik gösterdi."

"2022 aracının yeni görünümü, çalışanların, sürücülerin ve taraftarların defalarca gösterdiği bu özellikleri mükemmel bir şekilde yansıtıyor."

"Sporda yeni bir döneme girerken, FW44'de, bizi biz yapan zamansız kalitemizin yanı sıra geleceğe olan geçişimizi de vurguluyor."

"Geçtiğimiz sezon, takım olarak, podyumun yanı sıra hak edilmiş puanlar alarak böylesine güçlü gelişmeler göstermekten mutlu ve gururluyduk."

"İleriye dönük olarak bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz ve FW44 de, gridin önüne geri dönme hırsımızı mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor."

"Alex ve Nicholas'ın liderliğinde bu ilerlemeye tanık olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.