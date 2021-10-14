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Formula 1 Haberler

Capito: "F1 takımları karbon ayak izini azaltmak için FIA'yı beklememeli"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Williams takım patronu Jost Capito, Formula 1 takımlarının, gelecek sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleşmesi için sadece FIA kurallarını beklememelerini ve kendi inisiyatiflerini almaları gerektiğini söyledi.

Capito: "F1 takımları karbon ayak izini azaltmak için FIA'yı beklememeli"

Capito çarşamba günü, Grove takımının 2030'a kadar tamamen çevreci olmayı hedefledikleri bir sürdürülebilirlik programını açıkladığı lansmanda konuşma yaptı.

Williams Racing Sustainability Strategy, farklı uzmanların desteğiyle bir araya getirildi. Takım, taşıma ve personel seyahatlerinden kaynaklı karbon emisyonunu azaltmak, atıkları azaltmak ve kendi enerjilerini üretmek dahil olmak üzere, birçok alanda mücadele etmeyi planlıyor.

Bu uygulamanın parçası olarak da UN Sports for Climate Action Framework'e dahil olan ve böylece F1'in adımlarını takip eden ilk takım oldu.

F1 Kasım 2019'da, 2030'a kadar sporda sıfır-karbon ayak izine sahip olma planını açıklamıştı.

Capito, FIA kurallarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadaki potansiyel rolü hakkında - örneğin güç tüketen rüzgar tünellerinin nihai olarak yasaklanması gibi -, takımların sporda yapılan girişimleri desteklemenin yanı sıra, kendi yollarını izlemeleri gerektiğini söyledi.

Capito, "Eminim ki bu konular gündeme gelecek."

"Ancak biz bu konuların tartışılması için oturup beklemeyeceğiz."

"Kendi yolumuzu yapıyoruz. Bu yüzden çok zeki insanlarla, sadece kendi çalışanlarımızdan değil Williams Racing'in de dışından bizi destekleyen uzmanlar ile çalışarak, altı ayı aşkın sürede kendi stratejimizi geliştirdik."

“Onların bakış açısını görmek, neler yapılacağını görmek aydınlatıcıydı. Biz, kuralların gelmesi için sadece oturup beklemiyoruz. Bence Williams Racing olarak, kendi kaderimizde inisiyatifler almak istiyoruz ve ilerlemek istiyoruz. Rüzgar tünelleri de kesinlikle konu olacaktır." dedi.

Jost Capito, Williams CEO

Jost Capito, Williams CEO

Photo by: FIA Pool

"Eğer 2030'a kadar başarma planımız varsa, şimdiden çaba göstermeye başlamalıyız"

Capito ayrıca sporun tüm hissedarlarının, ortak sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için bir rolleri olduğunu söyledi. Örneğin, F1 takımları ziyaret ettikleri yarış pistlerinde, mevcut güç altyapısına da güveniyorlar.

Capito, "Bazı bölgelerde biz etkeniz ama tanıtıcı, organizatör, FOM, FIA gibi organizasyonların desteğine ihtiyacımız olan bölgeler de var."

"Şu anda her şey yerli yerinde değil."

"Bu yüzden hedefin 2030 olduğunu söyledik. Ancak bu sebeple şimdiden başlamalıyız. Eğer 2030'a kadar başarma planımız varsa bu programlara şimdi start vererek, her şeyin bir araya gelmesini beklemeden, şimdiden çabalamaya başlamalıyız.

"Art arda adımlar atmalıyız ve bunlar belirlenmeli. Uzak değiliz ama henüz başarmış da değiliz."

"Başarmak oldukça iddialı ancak elimizdeki bilgileri ve yaptıklarımızı baz alarak hedefe ulaşabiliriz." dedi.

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