Capito: "Eskiden Formula 1'de çalışmak daha zordu"

Gelecek sezon takvimde 23 yarış olacak ve tüm zamanların rekoru kırılmış olacak. Bu, takım personeli üzerindeki yükü her zamankinden daha fazla artıracak.

Sezon başındaki test sayısı da artacak ve sekiz ayda 23 yarış yapılacak. Tüm bunlar nedeniyle Ferrari pilotu Carlos Sainz, gelecek yılı "tüm zamanların en zor sezonu olacak" şeklinde yorumlamıştı.

Bazı takım patronları bu konuda açık sözlülükle sporun gelecekte programı biraz rahatlatması ve insanlara dinlenme fırsatı vermesi gerektiğini söylemişti.

Williams patronu Jost Capito ise bu isimlerden biri değil ve bu konuda endişeli değil. Aslında hafta sonlarında belli çalışma yasağının olmadığı ve daha fazla teste izin verildiği geçmiş yıllarda iş yükünün daha fazla olduğunu dile getirdi.

Motorsport-total.com'a konuşan Capito, "Bir zamanlarda Formula 1'deyken takım olarak katıldığımız 40 test vardı."

"Elbette test ekipleri vardı ama yarış ekibinin bir kısmının da testlere katılması gerekirdi. Yarış hafta sonları çalışma yasağı yoktu. Çocuklar 7/24 çalışmak zorundaydı."

"Eminim o dönemde Formula 1'de çalışmak çok daha zordu." dedi.

McLaren patronu Andreas Seidl, daha büyük takvime karşı çıkan isimlerden biri ve pek çok kez 20 yarış istediğini söylemişti. 2000'den 2009'a kadar BMW'nin bir parçası olan Seidl, Capito'nun geçmişle günümüzü kıyaslamasının doğru olmadığını düşünüyor.

Seidl, "Bunlar farklı zamanlar, farklı nesillerdi."

"Ben de o dönemde Formula 1'in bir parçasıydım ama o noktada yaptığımız şeyin sürdürülebilir olduğunu söyleyemem. 20 yıl öncesiyle şimdiyi karşılaştırmanın hiçbir faydası yok."

"23 yarışlık bir takvimin insanlar üzerindeki ağırlığı çok fazla."

"Diğer yandan bu kadar büyük bir takvime sahip olmak ve bu kadar çok ülkenin ve bölgenin Formula 1'e ilgi göstermesi harika."

"Bu sebeple ekipteki meslektaşlarımızla birlikte bu zorluğun üstesinden gelmenin ve bu takvimi yönetilebilir hale getirmenin yollarını bulmamız gerekiyor." dedi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images