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Capito: ‘’Demasion, Williams’a tam uyuyor"

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Williams’ın yeni teknik şefi Francois-Xavier Demaison, takımın CEO’su Josh Capito’ya göre takımın tam da aradığı adam.

Capito: ‘’Demasion, Williams’a tam uyuyor"

İngiliz marka, geçen yaz el değiştirip yeniden yapılanmaya girmişti. Jost Capito CEO olarak atanırken, takım patronluğu görevine Simon Roberts getirilmişti.

Paddy Lowe, 2019 sezon öncesi testlerinde ayrıldığından beri takım bir teknik şefi olmadan çalışıyordu ki George Russell bunun ‘çılgınca’ olduğunu belirtmişti ancak bu boşluk geçtiğimiz aylarda 1990’larda Peugeot’nun F1 motor programında çalışan Francois-Xavier Demaison ile kapatıldı.

Birçok kişi Formula 1’den neredeyse 25 yıl uzak kalmış birinin teknik şef olarak spora dönmesini kuşku ile karşılasa da Capito, bunun bir problem yaratacağını düşünmüyor.

Konu hakkında Motorspor-Total’e konuşan Capito, ‘’Formula 1’de çalışmak her zaman Demasion’un hedefiydi.‘’

‘’O mükemmel bir mühendis ve Willy Rampf (eski teknik şeflerden) ile 10 sene kadar birlikte çalıştı. Birlikte çok yakın bir şekilde çalıştılar ve engin Formula 1 bilgilerini WRC araçlarına aktardılar. O (Demaison), Formula 1’den ayrı kaldığı dönemde Willy’den çok fazla şey öğrendi ve bence işte bu yüzden Williams için doğru adam oydu.’’ ifadelerini kullandı.

Willy-Demaison ikilisi son birkaç senedir Volkswagen’da çalışıyordu, ki burada Nurburgring ve Pikes Peak’te rekorlar kıran elektrikli araçları ID.R’ı tasarladılar. Demaison, 2022’de hayata geçecek yeni regülasyonlarla birlikte son birkaç sezondur gridin sonlarında yer alan Williams’ı yeniden gridin yukarılarına çekmeye çalışacak.

Capito’ya göre ekipte yeterli düzeyde teknik tecrübe bulunuyor ve takım içinde bir yapılanmaya daha gerek yok. Yine de Demaison takım içinde değişiklikler yapmak isterse bunda serbest olduğunu da söyledi.

‘’Çalışmayan bir sistemi düzeltmeye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. O bu takımı geliştirmeye geldi ve ihtiyaç hissederse eklemeler yapabilir.’’

‘’O bir işkolik. Bütün boş zamanını 2022 regülasyonlarını daha iyi anlamaya çalışarak geçiriyor.’’

Ancak Capito’ya göre Demaison’ın fabrikaya gelerek takımla çalışmaya başlaması biraz daha süre alacak.

‘’Paskalya Bayramı’nın ardından gelecek gibi duruyor. Brexit’in ardından AB ülkelerinden İngiltere’ye girişlerde vize gerekiyor, çalışmak için olsa bile. Ayrıca 3 saatlik bir İngilizce sınavı da oluyorsunuz, neyse ki ikimiz de bu testi geçtik. Demaison, Nisan’ın ilk haftalarında fabrikaya gelip başlayacaktır.’’

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Editör Can Çarpıcı

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