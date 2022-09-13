Capito, De Vries'in 2023'te yarışabilmesinin kendi ellerinde olduğunu düşünüyor

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İtalya GP'si 3. antrenman seansına sadece bir saat kala F1 camiası şok edici bir haberle karşılaştı: Williams pilotu Alex Albon apandisit patlatması nedeniyle yarıştan çekilmişti ve kendisinin yerini Mercedes test pilotu De Vries alacaktı!

Eski Formula 2 ve Formula E şampiyonu ilk yarış hafta sonunda epey iyi bir iş ortaya koydu. Sıralama turlarında ikinci bölüme kalan ve grid cezaları sonucu 8. sıraya kadar yükselen Hollandalı pilot, yarışta da iyi bir tempo tutturdu ve son 15 turda Alfa Romeo sürücüsü Guanyu Zhou'nun baskısına dayanarak mücadeleyi 9. sırada tamamladı.

İsmi geçtiğimiz aylarda -sönük bir şekilde- Williams koltuğu için anılan De Vries, takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi net şekilde mağlup etmesiyle birlikte artık daha ciddi bir aday.

Motorsport.com'a konuşan Jost Capito, "[De Vries'in] koltuğa talip olmak için yapması gereken daha fazla bir şey yok. Ayrıca sanırım birkaç yerle daha anlaşması var, değil mi?"

"İnanılmaz bir iş ortaya koydu, bana kalırsa kendisi çok değerli bir sürücü -bu nedenle beklentilerim de çok yüksekti, bu beklentilerin altını doldurmayı başardı."

"İki saat içinde yarış pilotu olarak araca oturmak ve hiçbir hata yapmadan sıralamalarda başarılı olmak gerçekten zor. Pazar günü ise hem savunma, hem hücumda aktif olmak zorundaydı. Tur yemesine rağmen hata yapmadı, akıl almaz bir performanstı." dedi

Nyck de Vries, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

De Vries'in 2023'te yarışıp yarışamayacağı sorulan Capito, "Bilmiyorum, kontrat durumunun ne olduğunu ona sormanız gerekiyor."

"Bunun ne kadar dağınık olabileceğini gördünüz ve biz dağınık olmamızla tanınmıyoruz."

"Varsayımlarla değil, sadece gerçeklerle ilgileniyorum. Eğer gerçekler varsa, o zaman çözümler de olabilir." dedi.

De Vries şu anda Toyota WEC takımıyla 2023'te yarış koltuğuna oturmak amacıyla yedek sürücü olarak sözleşme imzalamış durumda. 2020-21 FE şampiyonu ayrıca Mercedes'in seriden ayrılmasının ardından Maserati koltuğunun da en büyük adayı.

Albon'un apandisit ameliyatından sonra yeterince iyileşememesi ihtimaline karşı De Vries, üç hafta sonra gerçekleştirilecek Singapur GP'sinde tekrar hazır bulunacak.

Pazartesi günü Williams, Albon'un ameliyattan sonra solunum yetmezliği yaşadığını ve bir süreliğine yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Ancak Albon şu anda iyi ve Salı günü taburcu olacak, dolayısıyla takım kendisinin zamanında iyileşebileceğini umuyor.

Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Alex'in tüm odağı iyileşmek ve bu ayın sonundaki Singapur GP'si için hazırlıklara başlamak." ifadeleri kullanıldı.