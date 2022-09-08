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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Capito: "De Vries, Formula 1'de yarışmayı hak ediyor"

Williams takım patronu Jost Capito, Nyck de Vries'ın Formula 1'de olmayı hak ettiğini ancak gelecek yıl bunu yapıp yapamayacağını bilmediğini belirtti. Ayrıca henüz gelecek yıl Nicholas Latifi'nin koltuğunda kimin yarışacağına karar vermediklerini de ekledi.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Capito: "De Vries, Formula 1'de yarışmayı hak ediyor"
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Gelecek yıl için bazı takımlar henüz 2023 üçün sürücü kadrosunu belirlemediler ve spekülasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Şimdiye kadar Ferrari, Mercedes, Red Bull, Aston Martin ve son olarak McLaren'ın sürücü kadrosu belli oldu ancak diğer beş takımda bazı soru işaretleri var. 

Williams'ta bu yıl hemen hemen tüm yarışlarda en yavaş isim olan Nicholas Latifi'nin koltuğu sallantıda ve yeri için çok sayıda pilotun adı geçiyor.

Kanadalı pilot son yıllarda, takıma getirdiği finansal destek sayesinde iyi bir konumdaydı ancak Dorilton Capital'in varlığı ve bütçe sınırı nedeniyle harcamaların kısıtlanmasıyla artık para en önemli şey değil.

Başka bir deyişle, Latifi'nin koltuğunu korumak için pist üstünde de iyi performans göstermesi gerekiyor.

Bu konu hakkında konuşan Jost Capito, "Tam olarak ne yapması gerektiği onunla bizim aramızda."

"Fakat potansiyelini göstermesi ya da en azından potansiyeli olduğunu kanıtlaması gerekiyor."

"Silverstone ve Macaristan'da iyi performans gösterse de geçen hafta iyi değildi. Bu hafta sonu neler yapabileceğini göstermek için bir şansı daha olacak." dedi.

Eğer Latifi giderse yerine gelecek ismin Oscar Piastri olacağı düşünülüyordu ancak Avustralyalı sürücü çoktan McLaren'la anlaştı.

Seçeneklerden birisi Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries olabilir.

Capito, "2023 için birkaç sürücüyle görüştük ve hâlâ birkaç seçeneğimiz var. Oscar bu seçeneklerden biri olabilirdi. Yılın başında kendisiyle konuştuk ama bu daha çok seçenekleri kontrol etmek ve durumu kendimiz için netleştirmeye yönelikti."

"Nyck konusuna gelirsek, açıkçası Barselona'daki ilk antrenmanda bizim için harika bir iş çıkardı. Onunla geçen yıldan beri çalışıyorum ve artık dostlarımdan birisi oldu."

"İyi bir ilişkimiz var. Bence Nyck kesinlikle Formula 1'de olmayı hak ediyor. Fakat koltuk bulabilir mi yoksa bulamaz mı bilmiyorum." 

"Yine de çok azimli, odaklı ve hızlı. Ayrıca, bir insan olarak da ne istediğini çok iyi biliyor." dedi.

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