Capito: "Çoğu sürücü baskıya dayanamaz ama George farklı"

Russell, Macaristan Grand Prix’sinde Williams ile ilk defa puan kazandı. Britanyalı pilot, bu sene Emilia Romagna ve Avusturya Grand Prix’sinde puan almaya oldukça yaklaşmıştı. Fakat Imola’da Valtteri Bottas ile kaza yapmış ve Avusturya’da yarışın son bölümünde Alonso’ya geçilerek puan barajının dışına düşmüştü.

Russell, bu şanssızlıklara rağmen baskıya dayandı ve Macaristan'da önüne çıkan fırsatı kullanmayı başararak yarışı dokuzuncu sırada tamamladı. Ardından Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’in diskalifiye edilmesiyle sekizinci sıraya yükseldi.

İngiliz pilot, Belçika'da kariyerinin ilk podyumunu alırken, sonrasında güçlü formunu korudu.

Capito, “Macaristan'da sıralama turlarını 18. bitirdikten sonra pazar günü onu hiç bu kadar motive görmemiştim.”

“Konsantre olmuştu ve azimliydi. Hatta [Silverstone’da] sıralama turlarını 8. sırada tamamladıktan sonraki halinden bile daha motiveydi. Bu yüzden, bunu görmek harikaydı.”

“Eğer bir darbe alırsa daha iyi geri dönüyor. Baskı altında gelişiyor. Baskı arttıkça daha iyi oluyor. Çoğu sürücü baskıya dayanamaz ama George tamamen farklı. Ne kadar baskı altındaysa o kadar iyi performans gösterir.”

“Bunu geçen sene Mercedes’le katıldığı yarışta gördük. Bu, bir sürücünün karşılaşabileceği en büyük baskıydı ve harika performans gösterdi. Onun yaklaşımı bu şekilde.” ifadelerini kullandı.

Russell, Macaristan yarışı ardından oldukça duygusaldı ve gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Capito, genç pilotun tepkisinin takıma ne kadar önem verdiğini gösterdiğini söyledi.

Capito, “Bu konuda oldukça dürüst davranıyor. Gerçek duygularını görüyorsunuz. Farklı biri gibi davranmıyor, tam anlamıyla böyle biri. O ekibin bir parçası ve takımın onu yüzüstü bırakmak istemediği kadar o da takımı yüzüstü bırakmak istemiyor.”

"Onda inanılmaz bir takım ruhu var. Gerçekten takıma öncelik veriyor. Bu, aynı zamanda George'un takımla nasıl çalıştığının ve ekibin, George'la nasıl çalıştığının bir sonucu. Sürücüler için takım önce gelir, bundan yararlanırlar ve bu, onları bu pozisyona getirir.”

"Bu yıl yaşananlar George'un hangi görüşte olduğunu ve yarış sırasında ne kadar olgun davrandığını gösteriyor. Durumu analiz eder, bir fırsat varsa takım için ne anlama geldiğini düşünür ve bunu yarış sırasında yapar, diğer birçok yarış pilotu bunu düşünmez.”

“Genel durumu anlayabilir ve ona durumu söylemesi için bir mühendise ihtiyaç duymaz.” yorumlarını yaptı.