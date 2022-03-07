Capito: "Claire için Williams'tan ayrılmak kolay değildi"

Capito, Claire ile düzenli temas kurduğunu söylerken, görevini bırakmanın Claire için çok zor olduğunu belirtti.

Capito, RacingNews365.com'a verdiği demeçte, "Doğru karar olduğunu bilmesine rağmen Claire için görevden ayrılmanın zor olduğunu düşünüyorum."

"Claire ile hâlâ temas halindeyim ve bir şeyler öğrenmek ya da, iletişim kurmak isterse her zaman yapabilir, bu konuda ikimiz de hemfikiriz."

"Fakat bana sorarsanız, onun biraz uzaklaşmaya ihtiyacı var." dedi.

Sir Frank Williams, 1986'daki trafik kazasının ardından felç geçirmişti ve tekerlekli sandalyeyle hareket edebiliyordu. 2021'in Kasım ayında, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Capito, "Claire ile aramız çok iyi ve ona gerekli özgürlüğü tanımak istiyorum."

"Şu anda durum Frank'in ölümüyle birlikte onun için daha da zor hale geldi ve aile olarak biraz zamana ihtiyaçları var."

"Fakat benimle iletişime geçebileceğini ve istediği zaman ziyarette bulunabileceğini biliyor." dedi.