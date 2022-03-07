Capito: "Claire için Williams'tan ayrılmak kolay değildi"
Williams F1 patronu Jost Capito, Claire Williams'ın takım el değiştikten sonra görevinden ayrılmasının, kendisi adına zor olduğunu kabul ediyor.
Williams, Claire'in babası Sir Frank Williams tarafından 1978 yılında kuruldu ve Claire, 2013 yılıyla beraber takımın günlük işlerinden sorumlu hale geldi.
Formula 1'in artan maliyetiyle beraber geride kalan yıllarda zorluk çeken Williams, buna rağmen bağımsız bir takım olarak ayakta kalmaya çalıştı. Son yıllarda durum giderek zor bir hal aldı ve sonunda takım, 2020'nin Ağustos ayında Dorilton Capital'e satıldı. Bundan sonra da şirket yönetimi Williams ailesinden, Dorilton'a geçti.
O günden bu yana Claire veya diğer Williams üyeleri artık takımda yer almıyor. 2016'da kısa bir süreliğine McLaren'da görev alan Capito, Haziran 2021'de Williams takım patronluğu görevini devraldı. Şu anda takımın işleyişinden o sorumlu.
Capito, Claire ile düzenli temas kurduğunu söylerken, görevini bırakmanın Claire için çok zor olduğunu belirtti.
Capito, RacingNews365.com'a verdiği demeçte, "Doğru karar olduğunu bilmesine rağmen Claire için görevden ayrılmanın zor olduğunu düşünüyorum."
"Claire ile hâlâ temas halindeyim ve bir şeyler öğrenmek ya da, iletişim kurmak isterse her zaman yapabilir, bu konuda ikimiz de hemfikiriz."
"Fakat bana sorarsanız, onun biraz uzaklaşmaya ihtiyacı var." dedi.
Sir Frank Williams, 1986'daki trafik kazasının ardından felç geçirmişti ve tekerlekli sandalyeyle hareket edebiliyordu. 2021'in Kasım ayında, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Capito, "Claire ile aramız çok iyi ve ona gerekli özgürlüğü tanımak istiyorum."
"Şu anda durum Frank'in ölümüyle birlikte onun için daha da zor hale geldi ve aile olarak biraz zamana ihtiyaçları var."
"Fakat benimle iletişime geçebileceğini ve istediği zaman ziyarette bulunabileceğini biliyor." dedi.
Jost Capito, CEO, Williams
Fotoğraf: Williams
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