Capito: "Bütçe sınırı olmasaydı Williams'ın varlığı son bulabilirdi"

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F1 tarihi denince akla gelen ilk takımlardan Williams, 2004 sezonundan beri yarış kazanabilecek bir durumda olmadığı gibi son birkaç senedir iyiden iyiye arka sıra takımına dönüşmüş vaziyette.

İki sene önce Williams ailesinin elinden çıkan ve Dorliton Capital isimli bir yatırım firmasına satılan takım, ilk iş olarak WRC'de Volkswagen ile iyi işlere imza atmış Jost Capito'yu CEO görevine getirdi. Capito daha sonrasında takım patronluğu görevini de üstlendi.

Dorliton'un bir diğer önemli icraati ise ekonomik açıdan zorlandığı için son birkaç sezonu Sergey Sirotkin, Robert Kubica ve Nicholas Latifi gibi nakit akışı sağlayabilecek pilotlarla geçiren takıma nefes aldırmak oldu.

Ancak bu ortamın oluşabilmesinde bir diğer faktör de rol oynadı: bütçe sınırı.

Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Capito, takım patronu olarak son röportajlarından birinde Williams'ın bütçe sınırı olmasaydı kepenk dahi indirebileceğini söyledi.

GPFans'a konuşan Capito, "Bütçe sınırı hem F1 için, hem de sporun içindeki herkes için iyi bir uygulama."

"Bütçe sınırı olmasaydı Dorilton F1'e yatırım yapmazdı, belki de Williams'ın varlığı son bulmuş olurdu. Dolayısıyla bütçe sınırının Williams için hayati önem taşıdığını söyleyebiliriz."

"Dorilton ile diğerlerinden daha fazla yatırım yapabilecek paraya sahip olabiliriz ancak bütçe sınırı ile bu durum eşitlendi."

"Aslında bu iyi bir şey çünkü her halükarda büyük takımlar çok daha fazla harcama yapacaklardı ve onlara yetişemeyecektik."

"Bütçe sınırı döneminde bu değişecek, ancak tüm takımların daha eşit bir konuma gelmesi iki-üç yıllık değil, beş, hatta on yıllık bir mesele.