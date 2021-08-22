Capito, Aston Martin'in şampiyonluk hedefini "fazla iddialı" olarak görüyor

Gelecek sezon kurallarda büyük değişiklikler olacak ve diğer takımlar, Mercedes ve Red Bull gibi takımlarla mücadele etme şansı yakalayacak.

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Silverstone merkezli takımın şampiyon olmasının ortalama 5 ila 6 yıl alacağını belirtmişti.

Ancak Williams'ın CEO'su ve takım patronu Capito, bunun çok büyük bir hedef olduğunu çünkü Aston Martin'in şu anda kendilerinin çok ilerisinde olmadığını belirtti.

Geçen yıl iki takım arasında ciddi fark vardı ve hatta Racing Point (Aston Martin) şampiyonada üçüncülük savaşı dahi verdi.

Ancak bu yıl Williams gelişirken, Aston Martin geriledi ve şu anda şampiyonada yedinci ve sekizinci sıralardalar. İki takım arasındaki puan farkı ise sadece 38.

Capito, GPFans Global'e verdiği demeçte, dört ila altı yıllık bir sürenin şampiyonluk savaşı vermeleri için yeterli olup olmadığa sorusuna Capito, "Takımın bulunduğu yer göz önüne alındığında bunun çok iddialı bir hedef olduğunu söyleyebilirim."

"Onlarla [Aston Martin] hemen hemen aynı durumdayız ve dört ila altı yıl içinde o noktaya gelmek bence çok iddialı bir hedef."

"Diğer takımların hepsi gelişiyor. Yerinde sayan takımlarla mücadele etmiyoruz. En iyi takımlar zirvede kalmak için ellerinden geleni yapıyorlar."

"Yani yakalamak istediğiniz zaman, mühendislik tarafında daha hızlı olmalısınız, aksi takdirde yetişemezsiniz, fark giderek açılır. Tüm bu yeni süreçleri, altyapıları vb. şeyleri hazırlamak için zamana ihtiyacınız var.” dedi.

Hem Williams hem de Aston Mercedes, Mercedes motoruyla yarışıyor ve Williams yakında Alman üreticiyle olan işbirliğini artıracak.

George Russell, Williams FW43B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images