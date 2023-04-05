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Capito: "Andretti uzun yılar sporda kalabilecekse gelmeli"

Williams'ın eski patronu Jost Capito, Andretti'nin Formula 1'e gelişini bir şartla destekliyor; İstikrarlı bir yapıya sahip olduğunu kanıtlaması.

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Capito: "Andretti uzun yılar sporda kalabilecekse gelmeli"
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FIA, spora 11. takımı getirmek adına yeni bir ihale süreci başlattı ve şimdi spora ilgi gösteren takımlar, gerekli şartları yerine getirerek başvuru yapacaklar.

Andretti Cadillac, gerekli şartları yerine getiren tek takım gibi görünüyor ancak hem F1 hem de takımlar, yeni bir F1 takımına karşılar.

Williams'taki görevini bırakan Jost Capito, Andretti'nin spora girme ihtimaliyle ilgili konuştu. 

Capito, "Bu konu detaylı şekilde incelenmeli ancak net olan bir şey var; Şampiyonaya sadece uygun altyapıya ve finansal desteğe sahip takımlar gelmeli."

"Eğer bir takım gelir ve  kısa süre sonra şampiyonadan ayrılmak zorunda kalırsa, bunun Formula 1'e fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Bu nedenle, şampiyonada yarışmak isteyen takımlar, bunun sürdürülebilir planlar olduğunu kanıtlamalı."

Jost Capito, CEO, Williams Racing, arrives at the circuit

Jost Capito, CEO, Williams Racing, arrives at the circuit

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Andretti'nin pek çok yerde yer aldığını biliyorum fakat bu projeler Formula 1 takımından biraz farklı. Genel olarak, burada çok farklı detaylar söz konusu." dedi.

Jost Capito, takımın başında geçirdiği birkaç yılın ardından görevinden ayrılmıştı. Şimdi herhangi bir yerde çalışmıyor.

Capito gelecekte ne yapacağı sorusuna, "Seçeneklerin neler olduğunu göreceğiz."

"Belki birilerine danışmanlık yapmak isteyebilirim. Ancak büyük bir takımı olan ve günlük işlerle ilgilenmeniz gereken büyük bir şirkette çalışmak artık planlarım arasında yok." cevabını verdi.

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