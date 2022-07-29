Capito, Albon'un "pist dışında da savaşçı" olmasını istiyor

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Geçtiğimiz yılı Red Bull yedek pilotu olarak geçiren Albon, bu sezon Williams ile Formula 1'e geri döndü.

Şu ana kadar etkileyici bir performans ortaya koyan Albon, takımın üç puanının tamamına da imza atan isim: Avustralya'da son tur pite girme stratejisiyle 10, Miami'de ise 9. sırayı elde etmişti. Taylandlı pilotun takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi de rahatça mağlup ettiğini söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz hafta konuşan Albon, son güncellemelerin ardından "yeniden araca güvenmeye başladığını" ve araçtaki problemlerin üstesinden geldiğini söylemişti.

Pilotunun performansından etkilenen bir diğer isim de takım patronu Jost Capito.

Albon'un kokpit dışında çok iyi bir insan olduğuna değinen Capito, "Vizörünü kapattığı andan itibaren gerçek bir savaşçıya dönüşüyor."

"Ancak onu geliştirmek istiyoruz, dolayısıyla kendisine aracın dışında da biraz daha savaşçı olmasını, mühendislerle konuşurken biraz daha sert olmasını söyledik."

"Bence pilotlar ve mühendisler yakınlaştıkça işler çok daha iyi hale geliyor."

"Ama ondan [Albon] çok etkilendik. Sporun dışında geçirdiği bir sene, takımın dinamiklerinin nasıl çalıştığını çok iyi anlamasını sağladı."

"Takımı dışarıdan çalışırken gördü ve bence bu ona çok yardımcı oluyor." dedi.

Alex Albon, Williams Racing Signs autographs for fans Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Williams, gelecek yıl hangi pilotlarla yarışacağını henüz açıklamadı., ancak Latifi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Hem Red Bull hem de kardeş takımı AlphaTauri'nin koltukları dolu, dolayısıyla Albon da odak noktasının Williams'taki kalış süresini uzatmak olduğunu belirtmekte.

Albon, "Görüşmeler devam ediyor."

"Red Bull ve AlphaTauri koltukları doldu. Takımla şu ana dek harika bir yıl geçirdim. Buradaki insanlardan gerçekten hoşlanıyorum"

"Tabii ki şu anda olmak istediğimiz yerde değiliz. Ama aracı geliştirmek için sürekli çaba göstermemiz gerektiğini hissediyorum. Önceliğim sezona odaklanmak, sonrasını birlikte göreceğiz."

"Muhtemelen önceden ikinci bölüme kalmamız başkalarının hata yapmasına bağlıydı, şimdi ise iki haftadır saf performansımızla buradayız, dolayısıyla mutluyum."

"Her seferinde bunun gerçekleşmesini beklemiyorum, ancak hedefimiz daima daha yukarısı olacak. Nicky ve benim yapmak istediğimiz şey de bu." dedi.