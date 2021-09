Capito: "Albon'un gelişi, Red Bull-Williams birlikteliğini işaret etmiyor"

Williams, George Russell'ın 2022 için Mercedes'e geçme kararı almasının ardından Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'la anlaşmıştı.

Albon, 2019 ve 2020 yıllarında Toro Rosso ve Red Bull takımlarıyla yarıştı. Ancak geçen yılın sonunda takımdaki koltuğunu Sergio Perez'e kaybetti ve Red Bull'un yedek pilotu oldu.

Red Bull, Albon'un Williams'ta yarışabilmesi için aralarındaki anlaşmanın sonlandırılacağını duyurdu. Ancak eğer isterlerse, 2023 yılında kendisiyle yarışma imkanlarının olacağını dile getirdi.

Albon, gelecek yıl her ne kadar F1 ekibinin olmasa da Red Bull markasının desteğine sahip olacak. Fakat Capito, Red Bull'un Williams'ın değil, Taylandlı sürücünün kişisel sponsoru olacağını belirtti.

Capito, "O, Red Bull ile sözleşmesi olmayan komple bir Williams pilotu."

"Sahip olduğu şey, kariyeri boyunca kendisine destek olan Red Bull Tayland'ın kişisel sponsorluğu ve sonunda kişisel sponsorlara sahip olma hakkı var."

"Bu yüzden Red Bull'u kişisel sponsoru olarak tutmaya devam edecek. Fakat bu bir Red Bull-Williams ortaklığı olmayacak." dedi.

Red Bull, Honda'nın motor projesini devralmasının ardından 2022 yılıyla beraber, artık bir güç ünitesi tedarikçisi olacak ve gelecekte Williams ile olası bir birlikteliği reddetmediler. İngiliz ekip şu anda, 2025'in sonuna kadar Mercedes'te kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir tedarik anlaşmasına sahip.

