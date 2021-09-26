Capito: "Albon'un gelişi, Red Bull-Williams birlikteliğini işaret etmiyor"

Williams, George Russell'ın 2022 için Mercedes'e geçme kararı almasının ardından Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'la anlaşmıştı.

Albon, 2019 ve 2020 yıllarında Toro Rosso ve Red Bull takımlarıyla yarıştı. Ancak geçen yılın sonunda takımdaki koltuğunu Sergio Perez'e kaybetti ve Red Bull'un yedek pilotu oldu.

Red Bull, Albon'un Williams'ta yarışabilmesi için aralarındaki anlaşmanın sonlandırılacağını duyurdu. Ancak eğer isterlerse, 2023 yılında kendisiyle yarışma imkanlarının olacağını dile getirdi.

Albon, gelecek yıl her ne kadar F1 ekibinin olmasa da Red Bull markasının desteğine sahip olacak. Fakat Capito, Red Bull'un Williams'ın değil, Taylandlı sürücünün kişisel sponsoru olacağını belirtti.

Capito, "O, Red Bull ile sözleşmesi olmayan komple bir Williams pilotu."

"Sahip olduğu şey, kariyeri boyunca kendisine destek olan Red Bull Tayland'ın kişisel sponsorluğu ve sonunda kişisel sponsorlara sahip olma hakkı var."

"Bu yüzden Red Bull'u kişisel sponsoru olarak tutmaya devam edecek. Fakat bu bir Red Bull-Williams ortaklığı olmayacak." dedi.

Red Bull, Honda'nın motor projesini devralmasının ardından 2022 yılıyla beraber, artık bir güç ünitesi tedarikçisi olacak ve gelecekte Williams ile olası bir birlikteliği reddetmediler. İngiliz ekip şu anda, 2025'in sonuna kadar Mercedes'te kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir tedarik anlaşmasına sahip.

Jost Capito, CEO and Team Principal, Williams F1, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Öte yandan Albon, bu yıl Red Bull'un gelişiminde kilit bir rol oynadı ve 2013'ten bu yana ilk şampiyonluklarını kazanabilmeleri için, simülatörde yoğun çalışmalar yaptı. Bu çalışmaları, yıl sonuna kadar yapmayı da sürdürecek.

Capito bu sebeple sezon bitene kadar Albon için somut bir hazırlık yapmalarının zor olduğunu söylerken, Abu Dhabi'den sonra artık birlikte çalışabilmelerini umuyor.

Capito, "Şu anda hâlâ Red Bull için çalışıyor. Onların simülatöründe çalışmalar yürütüyor."

"Sözleşmesi yıl sonunda bitiyor, bu yüzden konuşurken daha kişisel şeyler hakkında konuşuyoruz. Teknik şeylerden bahsetmiyoruz, bunu ayrı tutuyoruz. Yapılacak doğru şey bu."

"Son yarışın ardından genellikle bunu değiştirirler ama sözleşme tabii ki Ocak ayında başlıyor."

"Red Bull ile konuşacağız ve 'Neler yapabiliriz? Son yarışın ardından artık sizin için çalışmayı bırakır mı?' diye soracağız. Çünkü çok fazla simülatör çalışması ve yarış hazırlığı yapıyor."

"Bunlar son yarıştan sonra bitebilir ve sonra bize katılabilir." dedi.