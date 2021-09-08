Capito: "Albon, 2022'de sadece 'Williams pilotu' olacak"

Williams çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2022 için Albon anlaştıklarını açıklamıştı. Taylandlı sürücü, Mercedes'e geçen George Russell'ın yerini alarak ve burada Nicholas Latifi ile takım arkadaşı olacak.

Geçen yılın sonunda Red Bull'daki koltuğunu kaybedip yedek ve test pilotluğuna çekilen Albon, bir yıl aradan sonra yarış koltuğuna dönmüş olacak.

Albon gelecek yıl için hem Williams hem de Alfa Romeo'nun ilgisini çekmişti. Fakat Mercedes ve Red Bull arasındaki rekabet göz önüne alındığında, Alman üreticinin müşteri takımı olan Williams'a geçmesi epey karmaşık görünüyordu.

Mercedes patronu Toto Wolff, eğer Red Bull kendisini serbest bırakırsa Albon'la çalışmaktan keyif alacaklarını söylemişti. Red Bull takım patronu Christian Horner ise bunun biraz "alışılmadık bir talep" olduğunu belirtmişti.

Albon'un takıma katılmasının ardından gelecek yıl Red Bull'la ilgili durumunun nasıl olacağı sorusuna Williams patronu Jost Capito şöyle yanıt verdi: "Size söyleyebileceğim tek şey onun 2022'de Williams pilotu olacağı. Bunun anlamının ne olduğu size kalmış."

"Belki Red Bull'a sormalısınız ama bizim için o bir Williams pilotu ve hepsi bu kadar."

Red Bull sözcüsü, Albon'un gelecek yıl için Red Bull tarafından serbest bırakıldığını doğruladı ancak iki taraf arasındaki bağlantı devam ediyor gibi görünüyor.

Açıklamada, "Alex'i 2022'de Williams Racing pilotu olması için serbest bıraktık. Fakat onunla gelece seçeneklerini de içeren ilişkimizi koruyoruz." denildi.

Albon'un yaptığı anlaşmayla beraber, Mercedes Formula E pilotu Nyck de Vries'ın takıma gelme ihtimali kalmadı ve Capito, Wolff'un aldıkları kararı anladığını söyledi.

Capito, "Günün sonunda hem Toto hem de biz bir B takımı ya da uydu takımı olmadığımızı anlamış olduk."

Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams Photo by: Williams

"Kendi açımızdan doğru olan kararları almak zorundayız ve Toto buna tamamen saygı duyuyor. Ayrıca Alex'in sahip olduğu yeteneğin tamamen farkında ve onun Formula 1'de yer almayı hak ettiği görüşünde."

"Yani bu karara destek veriyor." dedi.

Albon, yarış kariyerinin başlarında Red Bull programında yer almıştı. Sonrasında programdan çıkarılan Albon, 2019'da programa geri dönüp, Toro Rosso ile Formula 1'e adım attı ve sezon ortasında Red Bull'a geçti.

2020 sezonunun tamamını Red Bull'da geçiren Albon, istikrarsız bir görüntü çizdi ve yılı iki podyumla tamamlamasının ardından bu yıl koltuğunu Sergio Perez'e kaybetti.

Ancak Red Bull, Albon'un takıma olan katkısına sürekli olarak vurgu yaptı ve 2022'de gride geri dönmesi için çaba gösterdi.

Motorsport.com'a konuşan Capito, Red Bull'un gelecek yıl normal sürücülerinden birinin yarışamaması halinde, Albon'u çağırıp çağıramayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Onun bir Williams pilotunu olduğunu söyleyebilirim. Haliyle neyi yapabileceğine ve neyi yapmayacağına biz karar veririz."

Albon'un takımla verdiği ilk pozlarda AlphaTauri kıyafeti giydiği görülüyordu. Fakat Capito, bunun araçta Red Bull logoları yer alacağı anlamına gelmediğini ekledi.

Capito, "Bu, araçta Red Bull logosunun olacağı veya olmayacağı anlamına gelmiyor."

"Uzun süredir Red Bull ile çalışıyorum. Red Bull ile ilk kez 1990'ların sonunda Sauber'deyken çalıştım, o zamandan beri Red Bull'la [iyi] ilişkilerim var ve Red Bull'daki çocuklarla dostum."

“Fakat bu, araçta olmaları ya da olmamaları gerektiği anlamına gelmez. Yani göreceğiz." dedi.