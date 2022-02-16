Capito: "Abu Dhabi'den sonra Latifi'ye yapılanlar kabul edilebilir değil"

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Nicholas Latifi, 2021 Formula 1 sezon finalinde istemeden de olsa şampiyonluk savaşını etkilemişti. Kanadalı sürücü, yarışın son bölümünde kaza yaptı ve güvenlik aracının girmesine neden oldu.

Bu da şampiyonluğu kaybetmek üzere olan Max Verstappen'e, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatı getirdi.

Mercedes ve Lewis Hamilton taraftarları, Latifi'ye o kadar sinirlendiler ki, içlerinden bazıları kendisini ölümle tehdit etti. Hatta evine mektup bile gönderildi.

Williams CEO'su Jost Capito, kendisini koruyabilmek adına koruma tutmak zorunda kalan Latifi'ye karşı yapılanların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Capito, "Başına gelenler kesinlikle kabul edilemez. Böyle bir durumda, zihinsel destekten fazlasını sunmak zordur, bu yüzden ona bu şekilde yardım ettik."

"Ona gerçekten yanlış bir şey yapmadığı ve takımın bu kaza yüzünden onu suçlamadığı konusunda ikna ettik. Yarışıyordu, bir pozisyon için savaşıyordu ve sonra böyle bir şey yaşandı."

"Bu sadece yarışların bir parçası. Bir takım olarak bu pozisyonlar için savaşmasını istiyoruz, bu yüzden gerçekten yanlış bir şey yapmadı."

"Ona bu güveni mümkün olan her şekilde vermeye çalıştık." dedi.

Capito, Latifi'nin sosyal medyadan paylaştığı mesajla ilgili ise şöyle dedi: "Ayrıca, sosyal medyada çok akıllıca bir ara verdi. Oraya döndüğünde, hepinizin okuduğu o metni paylaştı."

"Bu mektup sadece kendisi için değil, bu spordaki hatta ötesindeki herkes için iyi oldu."

"Nihayetinde, tüm bunlar Nicholas'ı daha da güçlendirdi. Bu süreci bu kadar iyi idare etmesi, bence onun karakterini ve aynı zamanda Williams ile tamamen uyum içerisinde olan değerlerini ortaya koyuyor."

"Onunla oldukça yakından çalışıyoruz ve bizden ihtiyaç duyduğu her şeyde onu tam olarak destekliyoruz."

Williams lansman görüntüleri: