Capito: "4 yıl boyunca geride yarışmak, takımın kültürünü ve çalışanları etkiledi"

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Turbo Hibrit dönemine hızlı bir başlangıç yapan Williams, 2018'e kadar oldukça rekabetler araçlar üretmeyi başardı ve 2014, 2015 ve 2016 yıllarında bazı yarışlarda podyum ve pole için mücadele edebilen araçlar üretti.

Fakat tarihi takım, 2018'den bu yana rekabetçi araç üretmekte zorlanıyor. 2018, 2019 ve 2020 yıllarını son sırada tamamlayan takım, 2020'de Josh Capito'nun takıma katılmasının ardından ileri doğru bir adım attı ve 2021'de bir podyum alınmasının yanı sıra Markalar Şampiyonası da 8. sırada bitirildi.

2021 yılındaki gelişimin ardından Williams'ın bu momentumunu 2022'deki yeni regülasyonlara da taşıması bekleniyordu. Ancak 2022, Williams için şu ana kadar kesinlikle beklentilerin altında kaldı.

İngiliz ekip 13 yarışın ardından sadece 3 puan toplayabildi ve sonuncu sırada yer alıyor. FW44, az sürüklenmeye sahip olsa da yere basma gücü üretme konusunda rakiplerinin oldukça gerisinde ve griddeki en yavaş araç olarak görülüyor.

Capito, 2022 için belirledikleri hedeflere ulaşamadıklarını doğruluyor ve 4 sene boyunca arka sıralarda yarışmanın takımı etkilediğini düşünüyor.

"Olmak istediğimiz yerde değiliz ve bu araç için belirlediğimiz hedeflere ulaşamadık. Belirlediğimiz hedeflere ulaşsaydık, orta sıraların üstünde yer alırdık. Bence hedeflerimizi doğruydu. Bu hedeflere neden ulaşamadığımızı biliyoruz."

"Sadece bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan süreçlere şu anlık sahip değiliz. Şu an adımlar atıyoruz, daha önce bu takımda olmayan gerçek proje yönetim sistemleri oluşturuyoruz. Tüm gelişim sürecinde daha disiplinli oluyoruz ve daha da verimli olabilmek için takım yapısında değişimler yapıyoruz."

"Nelerin değişmesi gerektiğini anlamak ve takımın aslında nerede olduğunu görmek biraz zaman aldı."

"4 yıl boyunca gridin en arkasında olmak, takımın kültürünü ve mantalitesini etkiledi. [Arkalarda yarışmaya alışmak] takımın savaşçı ruhunu biraz öldürüyor çünkü gerçekten rekabet etmiyorsunuz."

"Bence bunun etkisini biraz küçümsedik. Takımın kültürünü değiştirmek biraz sabır gerektirecek. Frank ve Claire'a [Williams] hâlâ fazlasıyla saygı duyuluyor. Hâlâ duvarda fotoğrafları var. [Williams] ailesiyle ve Frank'le alakalı hisler, takımdan gitmediler ve bunların gitmesine izin vermeyeceğiz."

"Frank ve ailesinin ruhu hâlâ burada ve burada olmaya devam edecek."

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Williams