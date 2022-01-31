Capito: "2022 Williams aracında 'sağlam bir iş' çıkardık"

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Son yıllarda gridin en yavaş takımlarından birisi olan Williams, uzun süredir 2022 projesi üzerinde çalışıyor ve kaynaklarının büyük bir kısmını yeni sezona aktardı.

2022 aracı tamamen farklı olacağı için İngiliz ekip, yeni dönemde yükselme fırsatı yakalayacak ve bu açıdan fırsatı değerlendirebilmek için yoğun şekilde çalışıyorlar.

Dorilton Capital'in desteği ve Mercedes'le ortaklığın genişletilmesi, İngiliz ekibin geçmişe kıyasla çok daha iyi bir noktada yer almasına yardımcı olabilir.

Williams'ın CEO'su ve takım patronu Jost Capito da 2022 aracında sağlam bir iş çıkardıklarını belirtiyor.

RTL ile olan özel röportajında Capito, "Bence yeni araçta sağlam bir iş çıkardık."

"İyi bir araç oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu, geçen yılki aracın dezavantajlarına sahip değil."

"Aracın tasarımı tamamlandı fakat şu anda fabrika hâlâ 7/24 çalışıyor."

"Şimdilik nerede olduğumuzu söylemek oldukça zor. En hızlı araca sahip olacağımızı düşünmüyoruz. Aslına bakarsak, başladığımız noktaya göre ilerleme kaydetmek ve sezon boyunca hız anlamında diğerlerini geride bırakmak çok daha önemli olacak." dedi.

Capito, bir takımın 2009 Brawn GP gibi çok büyük bir adım atabileceğine inanmıyor.

Capito, "Yönetmeliklerin bunun önüne geçmesi gerekiyordu."

"Bu tarz yenilikçi bir şey bulamadığımıza eminim. Bakalım başkası bir şey bulmuş mu? Fakat biz biz böyle bir şey bulmadık." dedi.

Capito, ön tarafta yine Mercedes, Red Bull ve Ferrari takımın olmasını bekliyor ve şunları ekliyor: "Altyapı anlamında en iyi durumda olanlar onlar."

Jost Capito, CEO, Williams Fotoğraf: Williams