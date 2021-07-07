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Capito: "11. sıranın Williams'ı hayal kırıklığına uğratması güzel"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams'ın takım patronu Jost Capito, ilk onun hemen ardında finiş gördükleri için hayal kırıklığı yaşamalarının, takımın gelişimini gösterdiğini söyledi.

Capito: "11. sıranın Williams'ı hayal kırıklığına uğratması güzel"

Williams, 2018 yılının ardından gridin en gerisine düştü ve geride kalan iki yılı da şampiyona sonuncusu olarak tamamladı.

Takım, geçen yıl tarihinde ilk kez puan alamadı ve son puanını 2019 yılında Robert Kubica ile Almanya'da aldı.

Bu süreçte özellikle George Russell harika performanslar ortaya koysa da, takım bir türlü o beklenen puanı alamadı.

Avusturya'daki her iki yarışta da Russell, puan almaya yaklaşmıştı ancak ilk yarışta şanssızlıklar yaşayıp yarış dışı kaldı, ikinci yarışta ise bitime birkaç tur kala 10. sırayı Fernando Alonso'ya kaybetti.

Williams patronu Jost Capito, takımın performansıyla ilgili şöyle dedi: "Doğrusu George'un Fernando Alonso ile olan mücadelesi gerçekten etkileyiciydi. Alpine'i bitiş çizgisine kadar tutamayacağını biliyorduk çünkü çok hızlılardı. Bunu zaten Alonso'nun Russell'ı geçtikten sonra ne kadar hızlı uzaklaştığında da görebilirsiniz."

"Birisi bu üç yarışlık dönemden önce bunları başarabileceğimizi söyleseydi kimse inanamazdı. Sonuçlara biz de üzüldük. 11. sıranın bizi haya kırıklığına uğratmasına sevindim. Bir ay önce böyle bir sonuç bizi çok memnun ederdi. Fransa'da 12. sıra harika bir başarıydı ve şimdi puan alamadığımız için üzülüyoruz. Yine de çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Yarışın startından önce Russell, araçta bir sorun olduğunu söylemişti.

Capito, ne olduğu sorusuna, "George o noktada biraz gergindi. Telemetride veya araç incelemesinde herhangi bir sorun bulamadık. Yarışta da herhangi bir sorun yoktu. Yani hiçbir şey yoktu." cevabını verdi.

Sıradaki durak Silverstone olacak ve pistte çok fazla rüzgar olduğu için yarış İngiliz ekip adına daha zor olabilir.

Capito, "Silverstone'da ilk ona girmek zor olacak. Çoğu şey hava şartlarına bağlı. Silverstone rüzgar işleri karmaşıklaştırabilir. Önümüzdeki hafta sonu eğer rüzgar olursa, durum bizim için zor olacak. Yoksa, hemen hemen benzer pozisyonları kazanma şansımız var." dedi.

George Russell, Williams FW43B,Fernando Alonso, Alpine A521

George Russell, Williams FW43B,Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Erik Junius

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