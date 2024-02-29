Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

Eski Ferrari pilotu Ivan Capelli, Mercedes'in yeni F1 sezonunun ortasında Lewis Hamilton'a Ferrari'ye geçişi öncesinde bir yasak uygulamak zorunda kalacağına inanıyor.

Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu olan pilot, önümüzdeki sezon öncesinde verdiği kararla Ferrari'ye geçerek Mercedes'le olan kariyer birlikteliğine son verecek.

Mercedes'in sadece tek bir zafer kazandığı iki zor yılın ardından araçlarının geliştirilmesine yardımcı olması için Hamilton'a bel bağlamasıyla birlikte Capelli, ilerleyen dönemde mühendislik toplantılarında bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyor.

Böylece hassas bilgiler Hamilton tarafından ele geçirilip gelecek sezon Maranello'ya götürülemez.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Capelli, "Mercedes'in yerinde olsaydım, tedbirli olarak sezon ortasından itibaren telefonu garaja sokmasını yasaklardım."

"Çalışma ilişkisinin sonuna yaklaştıkça Mercedes Hamilton'a daha az bilgi verecektir."

"Yine de Hamilton tüm sezon boyunca elinden geleni yapacaktır." dedi.

Hamilton'ın İtalya'da yaratacağı etkiyle ilgili olarak Capelli, "Ferrari'nin ne anlama geldiğini anladı."

"Yeni bir enerjiyle gelecek. Deneyim, coşku ve belki de Ferrari'nin değişeceğine asla inanmayan bazı mühendisler getirecek. Belki de adı N ile başlayan bir mühendis [Red Bull CTO'su Adrian Newey]." dedi.