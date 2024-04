Capelli: "Newey'nin İtalya'ya gitmesi pek olası değil"

Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimlere şampiyonluk kazandıran tasarımlar üreten 65 yaşındaki Newey, 2006 yılında takıma geldiğinden beri Red Bull'un başarısının arkasındaki ana figürlerden biriydi.

Bu hafta başında çıkan yaygın haberlerde Newey'nin Red Bull'dan ayrılma niyetinin sinyallerini verdiği iddia edildi. Bu iddialar Aston Martin ve Ferrari'den sözleşme teklifleri aldığı söylentilerinin ardından ortaya çıktı.

Capelli, Newey ile 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında, Williams ve McLaren ile başarıya ulaşmadan önce Newey'nin F1 kariyerine başladığı Leyton House'da çalıştı.

Capelli, Newey'nin Ferrari'ye katılmasının, takım geri çevrilemeyecek kadar iyi bir teklif yapmadığı sürece pek olası olmadığına inanıyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Capelli şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse ve onun düşünceleri hakkında söyleyebileceğim kadarıyla, inanılmaz bir teklif yapılmadığı sürece İtalya'ya gelmesi pek olası değil."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Geri Horner, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, in Parc Ferme for the podium ceremony

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images