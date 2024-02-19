Capelli: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi Newey'nin aklını çelebilir"

Hamilton bu ayın başında, yıl sonunda Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılacağını açıklamasıyla Formula 1'in geçiş sezonunu hareketlendirdi.

Büyük değişiklikler sadece sürücü piyasasında değil teknik kadrolar üzerinde de büyük bir etki yaratabilir. En önemlisi de Red Bull'un tasarım dehası Newey.

Uzun süredir Ferrari'nin hedefinde olan ve Maranello'ya gitmeyi defalarca reddeden Newey'nin bir kez daha Hamilton ile birlikte Maranello'ya gitmeye ikna edilmeye çalışıldığı söyleniyor.

Eski F1 pilotu Capelli AutoSprint'e verdiği demeçte, "Hamilton muazzam bir deneyime sahip. Ferrari'ye önemli bir katkı sağlayabilir. Gelecek planlaması için farklı bir vizyon getirebilir."

"Tek başına performansa zarar vermeyecektir. Çünkü aracı sadece kullanıyor ve tasarlamıyor. Ancak şimdiye kadar Ferrari'de çalışmayı düşünmeyen bazı mühendisler için yeni bir hedef yaratabilir."

"Hamilton'un Ferrari'ye katılması, takımı teknisyenler ve özellikle de Newey için daha cazip hale getiriyor. Çünkü her halükarda yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotun Maranello'ya gelişine tanık oluyoruz. Bu da farklı bir geleceğe doğru gidildiği fikrini veriyor."

"Pazarlama ve ticari düzeydeki getirinin ötesinde, Hamilton'un Ferrari için ek değerinin tam olarak bu olduğuna inanıyorum, bu gelişin asıl öneminin bu olduğuna inanıyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari geçmişte Red Bull'un tasarım gurusu için çeşitli girişimlerde bulunmuş ancak Newey bu girişimleri hep geri çevirmişti. Son teklifin geçen sezonun başlarında olduğu söyleniyor.

March F1'de Newey ile birlikte çalışan Capelli, Hamilton gibi Ferrari ile kazanılacak bir Dünya şampiyonluğunun da Newey'nin F1 kariyerinin "zirvesi" olacağına inanıyor.

1992'de Ferrari için yarışan Capelli, "Son yıllarda edindiğim bilgilere göre, birlikte çalıştığımız döneme kıyasla çok daha insancıl."

"Onu çok daha rahat görüyorum. Artık Red Bull teknik merkezinde eskisi kadar bulunmuyor. Haftada iki ya da üç kez gidiyor ama bunun dışında birkaç yıl öncesine kıyasla tabiri caizse 'evrim geçirmiş' bir özel hayatı var."

"Son 35 yılda üç farklı takımın, Williams, McLaren ve Red Bull'un başarılarını karakterize eden kişi o." dedi.