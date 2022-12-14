Capelli: "Ferrari'de sesini yükseltecek birisi yok"
Ivan Capelli, Ferrari içerisinde sesini yükseltip, takıma liderlik edecek bir isim olmadığını iddia etti.
Ferrari için kolay bir dönem olmuyor çünkü Mattia Binotto, 31 Aralık'ta görevini resmen bırakacak ve bundan ötürü takım yeni bir yapılanma sürecine girmek üzere.
İtalyan ekip, Binotto'nun yeri için Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur ile anlaştı ve yeni sezonda takıma liderlik edecek isim o olacak.
Fakat onun böyle bir rol için yeterli olup olmadığını sorgulayanlar var. Genellikle Ferrari, son yıllarda sesini yükseltme ve eleştirilere yanıt verme konusunda pasif kaldı.
Şu anda Red Bull'da bunu yapabilen Christian Horner ve Helmut Marko gibi figürler var. Toto Wolff da bu işi Mercedes'te çok iyi yapıyor.
Eski F1 pilotu ve TV yorumcusu Ivan Capelli, tam bu noktada problem görüyor ve Ferrari'de John Elkann da dahil olmak üzere bunu yapabilecek kime olmadığını söylüyor.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Capelli, "Schumacher'in altın yıllarında, orada bulunan başkan (Montezemolo) bir şey söylediğinde, sesi Gestione Sportiva'dan duyulurdu."
"Bugün böyle bir durum yok çünkü başkan (John Elkann) farklı şeyler yapıyor."
"Mercedes'te bir şeyler ters gittiğinde Toto Wolff kameraların önünde gülümsüyor ama şirkette durum farklı oluyor."
"Aynı şey Helmut Marko ya da Christian Horner için de geçerli. Ferrari'de sesini yükselten ve bunu yapabilecek rütbeye sahip insan eksikliği var." dedi.
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