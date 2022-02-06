Capelli: "Ferrari'de bir numaranın kim olduğuna pist üstündeki sonuçlar karar vermeli"

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Ferrari, geçen yıl Sebastian Vettel'in yerine Carlos Sainz'la anlaşmıştı. İspanyol pilot, takımdaki ilk yılında etkileyici bir performans gösterdi ve puan olarak Charles Leclerc'i geride bırakmayı başardı.

Bu, pek çok kişinin beklemediği bir durumdu çünkü Leclerc'in Sainz'a üstünlük kuracağı düşünülüyordu. Ancak Sainz, istikrarlı şekilde puanlar aldı ve tüm yarışlarda finiş görüp, 20'sinde ilk ona girdi.

Aralarındaki rekabet, 2021 yılında pek dikkat çekmedi ama 2022 yılında şampiyonluk için savaşabilirlerse, o zaman gerilim artabilir ve takım içinde bir ya da iki numara seçimi söz konusu olabilir.

Eski F1 pilotu Ivan Capelli, ikilinin benzer performansı söz konusu olduğunda Ferrari'yi iki pilotuna da eşit davranmaya çağırdı.

Capelli, La Gazzetta dello Sport'a şöyle dedi: "Ferrari'nin aynı hırsa, aynı arzuya ve aynı kazanma fırsatına sahip iki pilotu yönetmeye hazırlanması gerekiyor."

"Biz İtalyanlar, bir takım içerisinde hiyerarşiye ihtiyacımız olduğuna inanırız."

"Oysa İngilizler pek çok kez piste iki yıldızla çıktılar. Williams geçmişte bunu Mansell ve Piquet ile, McLaren da Prost ve Senna ile yaptı."

"Hiyerarşiyi belirleyen şey, sezon boyunca pist üstünde yaşananlardır."

Ayrıca Capelli, Sainz'ın ilk yıl performansını ve takıma olan adaptasyonunu da övdü.

"Sainz, diğerlerinden daha karmaşık bir takımın çalışma şekline uyum sağlamak zorundaydı ve bunu gerçekten çok iyi yaptı."

"Toro Rosso zamanlarından İtalyanca konuşabilmesinin ona bu süreçte yardımcı olduğunu düşünüyorum."

"İşini işi yapan, durumları iyi yöneten ve çok çabalayan bir sürücü."

Son olarak Capelli, Sebastian Vettel'in ayrılığından sonra takım liderliği rolünü Leclerc'e vermenin Monakolu sürücüyü etkilemiş olabileceğini söylüyor. "

Charles tek turda Carlos'tan daha hızlı."

"Geçen yıl takım liderliğini daha fazla üstlenmesi bekleniyordu."

"Fakat her zaman bunu başarıyla yapamadı. Yıllarca Vettel'in yanındaydı ve kimse ondan bunu yapmasını istemedi."

"Omuzlarınızda baskı olması büyük fark yaratıyor."

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Ferrari