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Formula 1 Hollanda GP

Canlı sohbet: Hollanda GP 2. antrenman seansı

2024 Hollanda Grand Prix'si 2. antrenman seansında yaşananları buradan konuşabilirsiniz.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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