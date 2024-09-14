Canlı sohbet: Azerbaycan GP sıralama turları
2024 Azerbaycan Grand Prix'si hafta sonunda gerçekleşen sıralama turları sırasında yaşanan olayları bu haberin altında konuşabilirsiniz.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
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