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Formula 1 Azerbaycan GP

Canlı sohbet: Azerbaycan GP sıralama turları

2024 Azerbaycan Grand Prix'si hafta sonunda gerçekleşen sıralama turları sırasında yaşanan olayları bu haberin altında konuşabilirsiniz.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

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