Canlı sohbet: Avusturya GP Sprint
2024 Avusturya GP sprint seansında yaşananları bu haberin altında konuşabilirsiniz.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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