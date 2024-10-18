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Formula 1 Amerika GP

Canlı sohbet: Amerika GP sprint sıralama

2024 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si sprint sıralama seansında yaşanan olayları bu haberin altında konuşabilirsiniz.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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