Canlı sohbet: Amerika GP sıralama turları
2024 Amerika Grand Prix'si sıralama turlarında yaşanan olayları bu haberin altında konuşabilirsiniz.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, takes the chequered flag and victory in the Sprint race
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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