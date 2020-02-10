Canlı: Mercedes'in 2020 F1 aracı renk düzeni
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Mercedes, bugün TSİ 14:00'te 2020 Formula aracının renk düzenini Twitter hesabı üzerinden yayınlayacağını duyurdu.
Mercedes, daha önce yaptığı açıklamalarda 2020 aracını 14 Şubat'ta tanıtacağını duyurmuştu.
Bugün Twitter hesabı üzerinden sürpriz bir açıklama yayınlayan Alman üretici, bugün TSİ 14:00'te yeni aracının renk düzenini tanıtacağını duyurdu.
Takımın bugün yeni aracı değil, sadece renk düzenini tanıtması bekleniyor.
Yayını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Canlı: Mercedes'in 2020 F1 aracı renk düzeni
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