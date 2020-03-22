Canlı yayın: F1 eSpor Bahreyn GP
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Motorsport Türkiye ve Ortombo Akademi’nin F1 2019 platformunda düzenleyeceği Bahreyn yarışı bugün 11:00'de başlıyor.
Formula 1'de 2020 sezonu başlamadı ancak sanal ortamda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Motorsport.com Türkiye ve Ortombo Akademi işbirliğiyle düzenlenen aksiyon, drama ve heyecanın en üst seviyede olduğu Avustralya'daki sanal yarıştan sonra, sıradaki durağımız Bahreyn'in Sakhir pisti!
Normal yarışın %50'si uzunluğunda yapılacak olan organizasyon, 22 Mart Pazar Saat 11:00'de Motorsport Türkiye'nin YouTube kanalında sizlerle olacak.
Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik ve Motorsport.com Türkiye Youtube video editörü Emre Baltaoğlu anlatacak.
Saat 11:00'da başlayacak canlı yayını buradan da seyredebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Canlı yayın: F1 eSpor Bahreyn GP
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