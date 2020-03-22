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Formula 1 / Son dakika

Canlı yayın: F1 eSpor Bahreyn GP

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Canlı yayın: F1 eSpor Bahreyn GP
Ekleyen:
, Editör
22 Mar 2020 07:47

Motorsport Türkiye ve Ortombo Akademi’nin F1 2019 platformunda düzenleyeceği Bahreyn yarışı bugün 11:00'de başlıyor.

Formula 1'de 2020 sezonu başlamadı ancak sanal ortamda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Motorsport.com Türkiye ve Ortombo Akademi işbirliğiyle düzenlenen aksiyon, drama ve heyecanın en üst seviyede olduğu Avustralya'daki sanal yarıştan sonra, sıradaki durağımız Bahreyn'in Sakhir pisti!

Normal yarışın %50'si uzunluğunda yapılacak olan organizasyon, 22 Mart Pazar Saat 11:00'de Motorsport Türkiye'nin YouTube kanalında sizlerle olacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik ve Motorsport.com Türkiye Youtube video editörü Emre Baltaoğlu anlatacak.

Saat 11:00'da başlayacak canlı yayını buradan da seyredebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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