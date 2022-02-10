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Formula 1 / Aston Martin lansmanı Haberler

Canlı izle: Aston Martin, AMR22'yi tanıtıyor

Aston Martin, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın örtüsünü kaldırıyor. Lansman TSi 17:00'de başlayacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Ricciardo, 2022 sezonunda yarışacağı kask tasarımını tanıttı
Önceki haber

Ricciardo, 2022 sezonunda yarışacağı kask tasarımını tanıttı
Sonraki haber

Aston Martin, 2022 AMR22'nin örtüsünü kaldırdı!

Aston Martin, 2022 AMR22'nin örtüsünü kaldırdı!
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