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Canlı izle: Aston Martin, AMR22'yi tanıtıyor
Aston Martin, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın örtüsünü kaldırıyor. Lansman TSi 17:00'de başlayacak.
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Aston Martin, 2022 AMR22'nin örtüsünü kaldırdı!
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Canlı izle: Aston Martin, AMR22'yi tanıtıyor
paylaşım
yorumlar