Tekrar izle: Alpine, A523'ü tanıtıyor
Alpine, 2023 Formula 1 aracını tanıtan son takım oldu. Lansmanı buradan seyredebilirsiniz.
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Alpine A523, 2023 F1 sezonu öncesinde tanıtılan son araç oldu!
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