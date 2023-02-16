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Formula 1 / Alpine lansmanı Haberler

Tekrar izle: Alpine, A523'ü tanıtıyor

Alpine, 2023 Formula 1 aracını tanıtan son takım oldu. Lansmanı buradan seyredebilirsiniz.

Kemal Şengül
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Hamilton: "W13 bir yarış aracı gibi davranmıyordu ama W14'le her şey yolunda olmalı"

Alpine A523, 2023 F1 sezonu öncesinde tanıtılan son araç oldu!
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