Önceki / Ferrari pilotları "önemli kış toplantılarının ardından" birbirleriyle savaşmakta özgür olacak Sonraki / Alpine, yeni A522'nin örtüsünü kaldırdı!Formula 1 / Alpine lansmanı Haberler
Canlı izle: Alpine, A522'nin örtüsünü kaldırıyor
Alpine, yeni sezonda yarışacağı aracı TSi 20:30'da tanıtacak. Lansman etkinliğini yukarıdan seyredebilirsiniz.
Haberi dinle
paylaşım
yorumlar
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Önceki haber
Ferrari pilotları "önemli kış toplantılarının ardından" birbirleriyle savaşmakta özgür olacak
Sonraki haber
Alpine, yeni A522'nin örtüsünü kaldırdı!
Yorumları görüntüle
paylaşım
yorumlar