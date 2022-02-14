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Video: AlphaTauri yeni aracının örtüsünü kaldırıyor
AlphaTauri, TSi 14:00'te yeni AT03'ün örtüsünü kaldırdı.
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Doohan ve Caldwell, Alpine F1 Sürücüsü Akademisi'ne katıldı
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AlphaTauri, 2022 AT03 F1 aracını tanıttı!
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Video: AlphaTauri yeni aracının örtüsünü kaldırıyor
paylaşım
yorumlar