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Formula 1 / AlphaTauri lansman Haberler

Video: AlphaTauri yeni aracının örtüsünü kaldırıyor

AlphaTauri, TSi 14:00'te yeni AT03'ün örtüsünü kaldırdı.

Kemal Şengül
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