Formula 1 Katar GP
Canlı dereceler: Katar GP 2. antrenman
2026 Katar Grand Prix'si 2. antrenman seansının canlı dereceler sayfası.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 16:50
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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