Formula 1 Katar GP

Canlı dereceler: Katar GP 2. antrenman

2026 Katar Grand Prix'si 2. antrenman seansının canlı dereceler sayfası.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 16:50

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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