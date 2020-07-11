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Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Sıralama devam ediyor . . .
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R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
19 gün
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R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
26 gün
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R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
47 gün
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R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
54 gün
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R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
75 gün
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R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
104 gün
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R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
111 gün
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R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
125 gün
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R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
138 gün
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Formula 1 / Steiermark GP / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Steiermark GP sıralama turları

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Bu Canlı Anlatım Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Sıralama
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar Valtteri Bottas, Sergio Perez, Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, George Russell, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi, Alexander Albon
Takımlar AlphaTauri, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Renault F1 Team, Racing Point, Mercedes, McLaren, Haas F1 Team, Alfa Romeo Racing

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