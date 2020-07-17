Canlı Anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı
paylaşım
yorumlar
Canlı Anlatım
Yorumlar
Yorumları görüntüle
Sonraki haber
Önceki haber
Marko: "Aston Martin, Vettel için 'iyi bir geçici çözüm' olacak"
Sonraki haber
Ferrari: "Concorde Anlaşması'nı imzalamaya hazırız, fakat bazıları hâlâ mutlu değil"
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Bu Canlı Anlatım Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Macaristan GP
|Alt-etkinlik
|FP2
|Lokasyon
|Hungaroring
|Pilotlar
|Valtteri Bottas, Sergio Perez, Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, George Russell, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi, Alexander Albon
|Takımlar
|AlphaTauri, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Renault F1 Team, Racing Point, Mercedes, McLaren, Haas F1 Team, Alfa Romeo Racing
Canlı Anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
3
Slayt Şov