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Formula 1 / Macaristan GP / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı

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Bu Canlı Anlatım Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Alt-etkinlik FP2
Lokasyon Hungaroring
Pilotlar Valtteri Bottas, Sergio Perez, Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, George Russell, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi, Alexander Albon
Takımlar AlphaTauri, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Renault F1 Team, Racing Point, Mercedes, McLaren, Haas F1 Team, Alfa Romeo Racing

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