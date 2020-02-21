Canlı anlatım: Barcelona testleri 3. gün

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12 Mar
-
15 Mar
FP1:
20 gün
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22 Mar
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02 Nis
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05 Nis
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07 May
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10 May
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30 Tem
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02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
159 gün
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27 Ağu
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Sıradaki Etkinlik
187 gün
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03 Eyl
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06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
194 gün
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17 Eyl
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20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
208 gün
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24 Eyl
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215 gün
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08 Eki
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11 Eki
Sıradaki Etkinlik
229 gün
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R
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Birleşik Devletler GP
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22 Eki
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25 Eki
Sıradaki Etkinlik
243 gün
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R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
250 gün
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R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
264 gün
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Formula 1
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29 Kas
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Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Canlı anlatım

Canlı anlatım: Barcelona testleri 3. gün

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Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Alt-etkinlik Cuma
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
20 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
FP1
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
05:00
16:00
FP3
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
03:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
06:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
05:10
16:10
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19 Mar
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30 Nis
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7 May
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21 May
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