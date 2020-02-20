Canlı anlatım: Barcelona testleri 2. gün

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
279 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Canlı anlatım

Canlı anlatım: Barcelona testleri 2. gün

paylaşım
yorumlar
Canlı Anlatım
Yorumlar

Canlı dereceler:

 
Yorumları görüntüle
Sonraki haber
Kubica: "İyi bir başlangıçtı"

Önceki haber

Kubica: "İyi bir başlangıçtı"

Bu Canlı Anlatım Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Alt-etkinlik Perşembe
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
21 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: Barcelona testleri 2. gün

52dk
2
Formula 1

Wolff: "Ana tehdit Red Bull"

2s
3
Formula 1

Leclerc: "İlk gün alınan sonuçlar Ferrari'nin yeni yaklaşımını gösteriyor"

4
Formula 1

Kubica: "İyi bir başlangıçtı"

59dk
5
Formula 1

Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı

Son Videolar

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor 02:09
Formula 1

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor 02:45
Formula 1

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri 00:24
Formula 1

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:19
Formula 1

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Canlı anlatım: Barcelona testleri 2. gün
F1

Canlı anlatım: Barcelona testleri 2. gün

Kubica: "İyi bir başlangıçtı"
F1

Kubica: "İyi bir başlangıçtı"

Perez: "Yeni araç hakkındaki ilk izlenimlerim olumlu"
F1

Perez: "Yeni araç hakkındaki ilk izlenimlerim olumlu"

Magnussen: "Rekabet seviyesini ölçmek için erken"
F1

Magnussen: "Rekabet seviyesini ölçmek için erken"

Kıyaslama: Racing Point RP20 vs Mercedes W10
F1

Kıyaslama: Racing Point RP20 vs Mercedes W10

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.