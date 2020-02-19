Canlı anlatım: Barcelona testleri 1. gün
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Bu Canlı Anlatım Hakkında
Canlı anlatım: Barcelona testleri 1. gün
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Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
22 gün
|Seans
|Tarih
|
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|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
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- Formula 1
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Biletler
Sağlayan
Sağlayan
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12 MarBiletler
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19 MarBiletler
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2 NisBiletler
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16 NisBiletler
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30 NisBiletler
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7 MayBiletler
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