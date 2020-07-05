Canlı anlatım: Avusturya GP
paylaşım
yorumlar
Canlı Anlatım
Yorumlar
Yorumları görüntüle
Sonraki haber
Önceki haber
Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!
Sonraki haber
Avusturya'da altı pilot diz çökmedi
trending Bugün
Bu Canlı Anlatım Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Avusturya GP
|Alt-etkinlik
|Yarış
|Lokasyon
|Red Bull Ring
|Pilotlar
|Valtteri Bottas, Sergio Perez, Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, George Russell, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi, Alexander Albon
|Takımlar
|AlphaTauri, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Renault F1 Team, Racing Point, Mercedes, McLaren, Haas F1 Team, Alfa Romeo Racing
Canlı anlatım: Avusturya GP
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov