Canlı Anlatım: Amerika GP 1. antrenman seansı
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Bu Canlı Anlatım Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Alt-etkinlik
|FP1
|Lokasyon
|Circuit of the Americas
Canlı Anlatım: Amerika GP 1. antrenman seansı
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Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
|Seans
|Tarih
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|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
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|Yarış
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Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
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08:10
17:10
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