Canlı Anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı
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Bu Canlı Anlatım Hakkında
Canlı Anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı
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yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
Q1 Başlangıç:
01 Saat
:
37 Dakika
:
56 Saniye
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
01:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
05:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
02:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
05:10
17:10
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