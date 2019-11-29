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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı

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Abu Dhabi GP'de Russell'ın yerini Sirotkin alabilir!

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Abu Dhabi GP'de Russell'ın yerini Sirotkin alabilir!

Bu Canlı Anlatım Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik FP1
Lokasyon Yas Marina Circuit
Pilotlar Valtteri Bottas, Sergio Perez, Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Robert Kubica, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, George Russell, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi, Alexander Albon
Takımlar Alfa Romeo Racing, Racing Point Force India, Mercedes, Renault F1 Team, Haas F1 Team, Red Bull Racing, McLaren, Williams, Toro Rosso, Scuderia Ferrari, Racing Point

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

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