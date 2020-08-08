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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları

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Pirelli, takımların tek pit stopla gereksiz riskler almamasını umuyor

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Pirelli, takımların tek pit stopla gereksiz riskler almamasını umuyor

Bu Canlı Anlatım Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik Sıralama
Lokasyon Silverstone
Pilotlar Valtteri Bottas, Sergio Perez, Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, George Russell, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi, Alexander Albon
Takımlar AlphaTauri, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Renault F1 Team, Racing Point, Mercedes, McLaren, Haas F1 Team, Alfa Romeo Racing

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