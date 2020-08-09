Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP
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Bu Canlı Anlatım Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|70. Yıl Dönümü GP
|Alt-etkinlik
|Yarış
|Lokasyon
|Silverstone
|Pilotlar
|Valtteri Bottas, Sergio Perez, Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, George Russell, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi, Alexander Albon
|Takımlar
|AlphaTauri, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Renault F1 Team, Racing Point, Mercedes, McLaren, Haas F1 Team, Alfa Romeo Racing
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Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP
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