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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Canlı anlatım

Canlı anlatım: 2. Barcelona testleri 3. gün

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Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Alt-etkinlik Cuma
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
13 gün
Seans Tarih
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 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
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